Победить Трампа. Новый кандидат в президенты США

До выборов президента США остался ровно год. Основные кандидаты вроде как давно известны. Но в предвыборную гонку может вклиниться новый игрок. Причем игрок не простой - миллиардер, занимающий 11 строчку рейтинга Forbes с состоянием в 52 миллиарда долларов, Майкл Блумберг.

Корреспондент.net разбирался, почему Блумберг собрался в президенты и на что претендует.

Кто такой

Майкл Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал финансовое агентство, которое носит его имя. Состояние Блумберга почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 миллиарда долларов).

Блумберг первоначально поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Он три раза переизбирался на должность мэра до 2012 года и только в прошлом году восстановил свое членство в Демократической партии.

Блумберг считается умеренным демократом. В марте 2019 года Блумберг заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента США в 2020 году, несмотря на многочисленные призывы своих сторонников.

“Я знаю, как выиграть предвыборную кампанию, и каждый день, читая новости, все больше расстраиваюсь из-за некомпетентности в Овальном кабинете… Я верю, что победил бы Дональда Трампа на выборах. Но я также ясно вижу, что мне сложно будет стать кандидатом от Демократической партии при таком количестве желающих”, — заявлял он тогда.

Почему же теперь передумал?

Единственный, кто победит Трампа?

Как заявил советник Блумберга Ховард Вулфсон, бывший мэр Нью-Йорка все больше озабочен тем, что никто из нынешних кандидатов от Демократической партии не в состоянии победить Дональда Трампа.

Миллиардер уже направил сотрудников своего будущего штаба для сбора необходимых подписей в Алабаму, где до 8 ноября можно вступить в предвыборную гонку.

У демократов проблемы

В настоящее время выдвижения от Демократической партии добиваются уже 17 кандидатов. Но шансы победить Дональда Трампа есть далеко не у всех.

Опросы избирателей указывают, что в случае выдвижения кандидатом от демократов Берни Сандерса или Элизабет Уоррен они не смогут победить на выборах в ноябре 2020 года.

Долгое врем главным соперником Трампа считался Джо Байден, но развивающийся в стране скандал вокруг импичмента действующего президента подкосил и его.

По данным Real Clear Politics, в октябре рейтинг главного конткурента Трампа — бывшего вице-премьера Джо Байдена — упал почти до минимальной отметки. По состоянию на начало октября его готовы поддержать лишь 26,2% опрошенных. В апреле этого года, когда Байден заявил о намерении участвовать в выборах, его рейтинг составлял 30,3%, а в мае вырос до 41,4%.

Так может Блумберг действительно единственный шанс демократов на победу?

Источник: korrespondent.net