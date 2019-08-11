The New York Times исправило ошибку с картой Украины без Крыма

Американское издание The New York Times, опубликовавшее ранее статью с картой Украины без Крыма, исправило изображение.

Теперь на иллюстрации цвет материковой Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром.

Напомним, после публикации в The New York Times статьи с картой, в которой Украина изображалась без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание исправить ошибку. Посольство отметило, что американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в статье "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan".

Напомним, что ранее сайт о выборах в ЕC показал Украину без Крыма.

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Источник: korrespondent.net