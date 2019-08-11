ЕС ответил на намерение Германии "защитить" СП-2

Еврокомиссия не комментирует проект закона об имплементации в национальное законодательство Германии положений Газовой директивы ЕС, однако внимательно будет следить за тем, каким образом страны ЕС будут адаптировать национальное законодательство к европейскому. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос Укринформа о том, известно ли Еврокомиссии о предложениях правительства Германии относительно интерпретации Газовой директивы ЕС в национальном законодательстве.

"Последний вопрос, очевидно, должен быть адресован правительству Германии. Что я могу сказать с нашей стороны. Еврокомиссия остается преданной достижению целей Энергетического союза, включая энергетическую безопасность, солидарность и создание хорошо диверсифицированного и конкурентного энергетического рынка. Для этого ЕС имеет четкие правила, которые распространяются на все трубопроводы, используемые для импорта газа на европейский рынок", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что действия по включению положений европейского законодательства в национальные регуляторные нормы являются полномочием национальных правительств. Поэтому Еврокомиссия не комментирует никаких проектов законов в этом смысле, включая дебаты, которые состоялись накануне в Бундестаге вокруг приложений к Газовой директиве ЕС.

"Вместе с тем, как это касается любой директивы, Еврокомиссия будет проводить мониторинг включения ее в национальное законодательство во всех 28 странах-членах, и возвращаться к этому вопросу, если будут появляться какие-либо несоответствия с европейским законодательством", - отметила Андреева.

Накануне стало известно, что Германия стремилась помочь Северному потоку-2 обойти газовую директиву ЕС, приняв соответствующие поправки в государственное законодательство, но затем Бундестаг провалил голосование за поправки.

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Источник: korrespondent.net