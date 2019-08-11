На Прикарпатье покраснела река

В городе Калуш Ивано-Франковской области река Млынивка приобрела красный цвет. Загрязнение имеет протяженность 3 км, гибель рыбы не обнаружена. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Отмечается, что загрязнение было зафиксировано накануне днем.

"На место происшествия выезжала комиссия. ...По прибытию на место происшествия факт загрязнения водоема подтвержден. Вода в реке Млынивка имеет красную окраску, без характерного запаха. Загрязнение воды в реке наблюдается протяженностью ориентировочно 3 км. Гибель рыбы в настоящее время не выявлена", - сообщает управление ОГА.

Отмечается, что комиссия обследовала Млынивку вверх по течению и установила, что загрязнение начинается с ручейка Гуркотало. Он протекает возле КП Калушавтодор.

"У ограждения со стороны предприятия выявлены сгустки, вероятно, водорастворимой краски красного цвета, которыми скорее всего загрязнена вода в реке Млынивка", - отмечает управление ОГА.

На месте загрязнения были взяты пробы вещества для дальнейшего исследования в лабораторном центре Госпродпотребслужбы.

Известно, что река Млынивка через 15 км впадает в реку Лимница. Водозабор на Лимнице находится выше по течению в селе Добровляны, Калушского района.

Лимница - река в пределах Рожнятовского, Калушского и Галицкого районов Ивано-Франковской области, правый приток Днестра (бассейн Черного моря).

Напомним, летом в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Было принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь. В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани вводили аварийный режим водоснабжения.

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Источник: korrespondent.net