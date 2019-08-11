Лента RSS
Подписаться на ленту
08 ноября 2019, пятница, 18:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
08. 11. 2019

Мужчина упал в лавовую трубку во дворе и умер

Житель американского города Хило в штате Гавайи провалился под землю в своем дворе и умер. Об этом пишет CNN.

Местные жители заметили исчезновение пожилого мужчины спустя несколько дней. Полиция провела осмотр жилья американца и обнаружила во дворе яму.

Оказалось, что мужчина провалился сквозь мягкий грунт в собственном дворе, упав на глубину семь метров. Специалисты спустились в яму и достали тело погибшего.

Оказалось, что под двором мужчины проходила лавовая трубка, в которую он и упал.  Лавовые трубки - это тоннели, в которых лава перемещается под землей.

Ранее сообщалось, что американец погиб в драке за сэндвич. Также Корреспондент писал о том, что мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.