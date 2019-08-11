Горбатюк оспорил свое увольнение из ГПУ

Бывший начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк решил обжаловать свое увольнение. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК) в пятницу, 8 ноября.

Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины или равнозначной должности в органах прокуратуры, – говорится в сообщении.

Кроме того, Горбатюк просит суд обязать Генпрокуратуру выплатить ему средний заработок за все время вынужденного прогула.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску" – добавили в ОАСК.

Напомним, 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Сергея Горбатюка из ГПУ. Сам Горбатюк заявил, что для его увольнения не было никаких правовых обстоятельств.

Позже стало известно, что Горбатюку перед увольнением из ГПУ выплатили почти миллион гривен. Всего с начала года прокурор, занимавшийся делами Майдана, получил более полутора миллиона гривен зарплаты.

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Источник: korrespondent.net