НАТО рискует устареть и стать неэффективным - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу, 8 ноября, что НАТО должно или вырасти и измениться, или же оно рискует стать устаревшей и неэффективной организацией. Об этом он сказал во время сессии вопросов и ответов после выступления в Берлине, сообщает Reuters.

"Через семьдесят лет НАТО нуждается в расширении и изменении. НАТО нужно противостоять сегодняшним реалиям и вызовам современности", - сказал Помпео.

"Если страны считают, что они могут получить выгоду для безопасности, не выделяя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей (организацией)", - добавил он.

Заявление Помпео стало продолжением дискуссии, которая началась накануне с заявления Макрона о "смерти мозга НАТО". Макрон раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

В свою очередь, канцлер Германии Меркель и генсек Альянса Столтенберг не согласились со словами Макрона. Отмечалось, что страны должны продолжать инвестировать, чтобы сохранить НАТО сильным.

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Источник: korrespondent.net