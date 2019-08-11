ГПУ проводит обыски в Министерстве юстиции

Генпрокуратура в пятницу, 8 ноября, проводит обыски в Министерстве юстиции в рамках расследования фактов незаконных регистрационных действий. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Департаментом процессуального руководства по особо важным уголовным производствам Генеральной прокуратуры проводятся процессуальные действия в Министерстве юстиции Украины и ГП "Национальные информационные системы" с целью получения обобщенной информации обо всех фактах несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему баз данных Единых и Государственных реестров", - сказано в сообщении.

Следствие изучает возможные злоупотребления полномочиями отдельными представителями субъектов государственной регистрации при совершении регистрационных действий и должностными лицами Минюстиции при осуществлении контроля в сфере госрегистрации.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования ГПУ получена информация о многочисленных фактах деятельности так называемых "черных регистраторов" по незаконному снятию обременений, по переходу прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, по изменениям корпоративных прав предприятий.

Ранее сообщалось, что в Минюсте нашли ящики со спрятанными документами.

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Источник: korrespondent.net