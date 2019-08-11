На Волыни солдат получил тюремный срок за убийство сослуживца

Владимир-Волынский городской суд Волынской области признал виновным военнослужащего одной из воинских частей в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений сослуживцу, от которых тот скончался. Об этом сообщает военная прокуратура Западного региона Украины в пятницу, 8 ноября.

"В суде военной прокуратурой Луцкого гарнизона доказано, что 13 апреля 2017 года после полуночи указанный солдат Г., во внеслужебное время, будучи в нетрезвом состоянии и действуя группой лиц, во время конфликта умышленно нанес больше десятка ударов сослуживцу. Своими действиями он нанес ему тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти 25-летнего потерпевшего", – говорится в сообщении.

Также в военной прокуратуре отмечают, что суд учел указанные обстоятельства уголовного преступления и приговорил солдата к восьми годам лишения свободы.

Ранее в Луганской области суд оправдал военнослужащего, которого обвиняли в убийстве сослуживца и инсценировке его самоубийства на крыше теплоэлектростанции в городе Счастье.

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Источник: korrespondent.net