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08. 11. 2019

Суд ООН встал на сторону Украины в споре с Россией

Международный суд ООН на заседании в пятницу, 8 ноября, объявил о решении отклонить возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма в разбирательстве с Украиной, сообщает ТАСС.

"Суд пришел к заключению, что возражения РФ относительно юрисдикции по конвенции о противодействию финансированию терроризма не могут быть признаны", - заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

Как сообщает Европравда, решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.

Суд ООН выносил решение не по существу жалобы Украине, а предварительное - относительно юрисдикции, то есть возможности применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе. Также на рассмотрении находится жалоба о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд отклонил возражения России, которая требовала от суда закрыть дело и утверждала, что эта конвенция неприменима в отношении ее помощи сепаратистам Донбасса.

Таким образом, в дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск против России о нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Что Украина вменяет России в Гааге: полный текст

Суд в Гааге частично удовлетворил иск Киева и обязал власти РФ обеспечить жителей Крыма возможностью получить образование на украинском языке, а крымских татар – правом на представление своих интересов.
 
Однако он не признал Россию виновной в финансировании терроризма и отказался принимать меры по этой части обращения.
 

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Источник: korrespondent.net
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