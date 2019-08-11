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08. 11. 2019

Во Львовской области лось бегал по городу

В районном центре Сокаль во Львовской области горожане заметили лося. Видео с места событий накануне обнародовал Игорь Сидор в YouTube.

На кадрах видно, как молодой лось сначала забежал в частный двор, но его оттуда прогнали. После этого рядом заработал трактор, и перепуганное животное упало с придорожной стенки.

К счастью, лось не получил травм, благополучно пересек проезжую часть и спрятался в кустах возле магазина. Позже его удалось с помощью лесников и охотников спровадить в лес.

Внимание!!! Видео содержит нецензурную лексику!

Ранее во Львове лось погиб, перелезая через забор. Он сильно поранился и скончался через несколько минут.

Также сообщалось, что в Киеве на Южном мосту Mercedes сбил насмерть лося.

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Источник: korrespondent.net
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