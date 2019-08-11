РПЦ ответила Александрийскому патриархату из-за поддержки ПЦУ

Признание патриархом Александрийским и всей Африки Православной церкви Украины делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом. Об этом сообщил в пятницу, 8 ноября, замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, передает Интерфакс.
"Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя "Православной церкви Украины" и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви", - сказал Балашов.
По его словам, Священный Синод Московского патриархата рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений.
Ранее сегодня сообщалось, что патриарх Александрийский и всей Африки признал ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.
Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.
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Источник: korrespondent.net
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