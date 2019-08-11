Под Хмельницким в больнице сразу после укола умер 4-летний мальчик

В Виньковецкой районной больнице Хмельницкой области внезапно умер четырехлетний мальчик, которому, по словам медиков, сделали инъекцию витаминов. Мама привела сына в больницу, потому что жаловался на незначительные боли в животе, передают Факты.

Ребенку сделали ряд анализов, ничего критичного не обнаружили, поэтому решили вколоть препарат для улучшения защитных сил организма.

По словам матери, он умер через несколько секунд после укола – медсестра не успела шприц извлечь. Мальчика реанимировали почти 40 минут, но безрезультатно.

Врач-неонатолог Владимир Галанзовский, который назначил смертоносный укол, шокирован: "Этот коэнзим композитум – это препарат такой, набор витаминов и минералов. Он идет при ацетономическом синдроме".

Судмедэксперты назвали предварительную причину смерти – острое воспаление бронхов. А медики предположили, что это может быть вирус, потому что неделю назад что-то подобное убило и 22-летнюю соседку семьи мальчика. Девушка внезапно умерла от воспаления легких. Родственники возмущены тем, что врачи пытаются связать эти две ужасные смерти, и считают, что так пытаются оправдать свою некомпетентность.

Есть еще одна версия – оба отравились химикатами, которыми аграрии окропляют свои угодья. По факту смерти четырехлетнего мальчика открыли уголовное производство. Пока никого подозревают – ждут результатов экспертиз.

Как сообщалось, в Мариуполе ребенок умер после капельницы. Ребенок попал в больницу с ожогами, но от капельницы у него началась острая реакция, в результате которой он скончался в реанимации.

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Источник: korrespondent.net