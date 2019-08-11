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08. 11. 2019

ФСБ пыталась завербовать жителя Чернигова - СБУ

Житель Черниговской области обратился в Службу Безопасности Украины с заявлением о том, что ФСБ России пыталась его завербовать для шпионажа. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что гражданин Украины попал "в обработку" ФСБ во время поездки к родственникам в РФ. "Угрозами и шантажом" его вынудили сотрудничать и подписать письменное обязательство. Ему дали псевдоним и поручили собирать информацию о военных объектах и режиме охраны на территории Черниговской области.

После возвращения в Украину мужчина обратился в СБУ и дал показания. Исходя из обстоятельств, его не стали привлекать к ответственности за госизмену.

СБУ в очередной раз призвала украинских граждан избегать поездок на территории, находящиеся под контролем ФСБ РФ.

Ранее в СБУ заявили о задержании экс-полицейского за шпионаж. Бывшего правоохранителя, по данным спецслужбы, завербовали, когда тот находился в аннексированном Крыму.

Напомним, сотрудника украинской оборонки арестовали за шпионаж в пользу России. Следствие утверждает, что мужчину завербовала российская разведка во время его поездки в РФ в 2014 году.

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Источник: korrespondent.net
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