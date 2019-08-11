Правоохранители задержали начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции в Харьковской области и инспектора по охране окружающей природной среды этой же инспекции при получении взятки в размере 250 тысяч гривен. Об этом сообщает Генпрокуратура в пятницу, 8 ноября.

Отмечается, что чиновники требовали и получили взятку от директора одного из госпредприятий "за избежание негативных последствий по результатам проведенной проверки состояния соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов".

В свою очередь СБУ сообщает, что чиновников задержали в центре Харькова. Уточняется, что сначала они требовали переписать 50 гектаров земель аграрного госпредприятия, которое готовится к приватизации.

"Чиновники искусственно увеличили количество выявленных нарушений. Угрожая многомиллионными штрафами, они требовали распаевать и переписать на доверенных лиц земли госкомбината, который готовится к приватизации", – рассказали в СБУ и добавили, что когда сделку с землей не удалось провернуть, то чиновники согласились на взятку в 250 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

Решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении. Готовятся ходатайства в суд об избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове чиновников Госэкоинспекции поймали на взятке в 250 тысяч

Накануне в Киеве задержали на взятке в 30 тысяч долларов сотрудницу НБУ. Она требовала деньги за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций.

Также сообщалось, что в Сумах судью поймали при получении взятки в пол-литровой банке. Он потребовал 2 тысячи долларов за принятие решения по двум делам об административных нарушениях.

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Источник: korrespondent.net