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08. 11. 2019

Трамп готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в пятницу, 8 ноября, во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия, передает ТАСС.

Президент США говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.

"Я опубликую его, если они (демократы, начавшие процедуру импичмента - ред.) захотят. Не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", - отметил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Источник: korrespondent.net
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