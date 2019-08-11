Помпео назвал Украину "проектом, над которым США работают много лет"

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Украину "проектом, над которым США работает много лет". Об этом он сказал во время выступления в Берлине в пятницу, 8 ноября, сообщает Укринформ.

Также он сказал, что задачей США является помощь, чтобы сделать Украину процветающей, менее коррумпированной и "способной двигаться в направлении Запада".

По словам Помпео, СЩА гордятся тем, что передали Украине военную помощь.

"Президент Трамп не раз и не два, а три раза предоставил украинцам средства, которыми они могут защитить себя от российской агрессии на Донбассе. Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл - для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины", - сказал госсекретарь.

Госсекретарь подчеркнул, что его страна очень четко определила свою позицию относительно аннексии Крыма.

На вопрос из зала, как США привержены достижению мира и стабильности в Украине без каких-либо условий Помпео четко заявил: "Очень преданные".

Глава Госдепа также отметил, что 30 лет назад, когда упал Берлинская стена, все думали, что с коллапсом коммунизма в Берлине, Москве, во всем восточном блоке это станет необратимым трендом по всему миру, что демократия будет распространяться, что можно будет отойти от концепции блоков и военных альянсов.

"К сожалению, мы ошибались. Сегодня Россия с бывшим офицером КГБ во главе, который служил в Дрездене, вторгается в соседние страны и линчует политических оппонентов, подавляет независимость православной церкви в Украине. Именно сейчас, пока мы здесь говорим, российская полиция проводит рейды и применяет пытки против крымских татар и украинцев, работающих в оппозиции к российской агрессии", - сказал дипломат.

Он отметил, что США "потому играют жестко, стараясь, чтобы Германия не стала зависимой от российской энергии", поскольку не хотят, чтобы обеспечения Европы энергией зависело от Владимира Путина.

Ранее Помпео назвал приоритеты администрации Трампа в политике относительно Украины.

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Источник: korrespondent.net