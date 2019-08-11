На втором этапе тестирования отсеялись 27 прокуроров

Второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины сдали 749 человек из 776. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает пресс-служба ГПУ.

"По предварительным данным, из 776 прокуроров ГПУ, которые были включены в график сдачи экзамена в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники на указанные даты, 749 человек успешно сдали экзамен, набрав необходимые 93 и более баллов. Еще 4 прокурора не появились", - говорится в сообщении.

Добавим, второй этап аттестации прокуроры ГПУ проходили проходил 6-8 ноября 2019 года.

"Эти результаты являются предварительными, поскольку время для предоставления обоснования уважительности причин неявки прокурорами, которые не явились на тестирование еще не истек", - говорится в сообщении.

Следующим этапом прохождения аттестации будет собеседование. На этапе собеседования вместе с профессиональными компетенциями кадровые комиссии проверят добропорядочность прокуроров и их соответствие требованиям профессиональной этики.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Позже стало известно, что к переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергея Горбатюка, которого накануне уволили из ГПУ.

Во время первого этапа аттестации отсеялась треть прокуроров. В письменном экзамене приняли участие 1088 прокуроров, 197 из них тест провалили, а 177 не явились.

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Источник: korrespondent.net