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08. 11. 2019

Зеленский уволил первого зама Баканова с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Владислава Бухарева с военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в пятницу, 8 ноября.

"Уволить генерал-полковника Бухареву Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №833/2019.

Отметим, что 11 июня Зеленский назначил Бухарева главным разведчиком, а 11 сентября перевел его в СБУ. Там Бухарев возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Как сообщалось, 8 ноября Бухарев был уволен из СБУ, а затем и с военной службы "с правом ношения военной формы одежды".

Накануне Зеленский назначил глав СБУ в шести областях. Также Зеленский назначил главу СБУ Крыма.

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Источник: korrespondent.net
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