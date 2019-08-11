В Крыму задержали легендарную активистку - Чубаров

На админгранице с Крымом российские силовики задержали 82-летнюю Айше Сеитмуратову, ветерана крымскотатарского национального движения. Об этом вечером в пятницу, 8 ноября, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Только что стало известно, что на контрольном пункте Чаплынка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения", - написал Чубаров.

Он отметил, что Сеитмуратова имеет гражданство США, которое она получила после изгнания ее из СССР в 1978 году. Она постоянно проживает в Крыму, который отказалась покидать после аннексии 2014 года.

По словам Чубарова, в Меджлисе сейчас пытаются установить связь и оказать помощь Айше Сеитмуратовой.

Ранее сообщалось, что российские пограничники на въезде в Крым задержали украинца. Мужчину обвиняют в том, что он якобы пытался попасть на территорию России (подразумевается аннексированный Крым), хотя ранее ему было запрещено пресекать границу РФ.

Перед этим стало известно, что в Крыму найден мертвым пропавший без вести крымский татарин.

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Источник: korrespondent.net