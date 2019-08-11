Импичмент Трампа: рассекречены показания еще одного свидетеля

Палата представителей Конгресса США обнародовала стенограмму показаний главного эксперта Совета национальной безопасности по Украине Александра Виндмана в рамках расследования импичмента американского президента Дональда Трампа.

Отмечается, что Виндман был одним из тех, кто присутствовал при скандальном телефонном разговоре президента Трампа с президентом Зеленским.

По словам Виндмана, решение о задержке военной помощи США Украине принималось исполняющим обязанности главы администрации Дональда Трампа, а о самом факте задержки в посольстве Украины в США знали еще в середине августа.

Как следует из стенограммы, Виндман прямо указывает на исполняющего обязанности главы администрации Трампа Мика Малвени. Последний, по его словам, координировал усилия относительно того, чтобы поставить встречу Трампа и Зеленского в Белом доме в зависимость от расследования компании Burisma и якобы вмешательства в выборы в США 2016 года.

Также Виндман указывает, что Зеленский в разговоре с Трампом 25 июля упомянул название компании Burisma, что не было включено в стенограмму разговора. Это указывает, по мнению полковника, на то, что президента Украины "готовили до звонка заранее".

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Напомним, сегодня Трамп заявил, что готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским.

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Источник: korrespondent.net