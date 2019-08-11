Лента RSS
Подписаться на ленту
09 ноября 2019, суббота, 00:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
08. 11. 2019

Стало известно, когда пересчитают пенсии

Перерасчет пенсии планируется провести с апреля месяца. Об этом вечером в пятницу, 8 ноября, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, в следующем году ситуация с пенсиями улучшится.

"Когда мы говорим о следующем годе - цифры гораздо лучше. Пенсия: перерасчет пенсии с апреля месяца планируемый. Мы это увидим. Трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд существенно увеличен - 173 миллиарда. Это то, что бюджет помогает Пенсионному фонду", - заявила Маркарова.

Она также отметила, что рост минимальной пенсии означает увеличение платежей в Пенсионный фонд.

Напомним, несколькими днями ранее Зеленский поручил ввести е-пенсии до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что за год пенсия практически не изменилась. Почти половина пенсионеров в Украина получают выплаты на уровне 1500-2000 гривен в месяц.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.