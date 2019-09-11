На Донбассе перекроют водоснабжение на три дня

Из-за ремонта на Горловской фильтровальной станции, в пяти населенных пунктах Донбасса приостановят централизованное водоснабжение 11-13 ноября. Об этом сказано в сообщении Военно-гражданской администрации Торецка.

"Будет прекращена подача воды населению и предприятиям городов Торецка, Железное, пгт Северное, пгт Южное и части Щербиновки (ул. Дружбы, Весенняя, Васильченко, Центральная, Шевченко) с 8:00 11 ноября до 5:00 13 ноября", - сказано в сообщении.

Власти призвали местных жителей сделать необходимые запасы воды.

Напомним, в конце октября в Лисичанске 30 тысяч человек остались без воды в связи с порывами на сетях водоснабжения.

Также сообщалось, что КП Вода Донбасса устранило повреждение на водоводе Горловка-Торецк.

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Источник: korrespondent.net