Лента RSS
Подписаться на ленту
09 ноября 2019, суббота, 03:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
09. 11. 2019

НАБУ изъяло в Минобороны 15 томов документов

8 ноября в одном из структурных подразделений Министерства обороны детективы Национального антикоррупционного бюро изъяли для проверки около 15 томов документов в рамках расследования дела о закупках вооружения и военной техники для армии. Об этом информирует сайт Минобороны.

Старший детектив НАБУ сообщил, что сейчас бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразования на указанную продукцию.

Ожидается, что группа детективов-аудиторов бюро будет работать в Минобороны минимум два месяца.

"В частности, проводится проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317". В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость".

Ранее НАБУ проводило обыски в автомобильной компании Богдан Моторс, в том числе в киевском спортивном клубе 5 элемент. Следственные действия идут по делу о растратах средств чиновниками Минобороны и Генштаба.

В корпорации Богдан ответили на обыски НАБУ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.