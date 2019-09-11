Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2019 год", принятый Верховной Радой 31 октября 2019 года, передает Офис Президента.

Закон имеет целью обеспечить решение важных социальных вопросов и эффективное использование средств государственного бюджета в процессе его исполнения в текущем году.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 млрд грн и расходной части - на 19,1 млрд грн, а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 млрд грн и дефицита госбюджета - на 1,1 млрд грн.

Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам: 1 млрд грн - для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения; 1,4 млрд грн - для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих; 500 млн грн - для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд); 787 млн грн - на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью; 354,6 млн грн - для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 300 млн грн - на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

Также закон позволяет городу Киеву не возвращать в государственный бюджет часть обязательств Киевского городского совета в объеме расходов городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, за десять месяцев в общий фонд бюджета-2019 поступило почти 490 миллиардов гривен налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Без обещанного прорыва. Бюджет-2020

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net