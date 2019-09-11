Субсидиями обеспечат всех нуждающихся - Маркарова

Субсидиями будут обеспечены все, кому они нужны. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала "Украина".

По ее словам, на этот отопительный сезон была расширена субсидия для домов семейного типа.

"Для тех, кто нуждается в помощи мы объединяем в этом бюджете все программы в одну. И конечно программа субсидий, которая полностью на этот отопительный сезон обеспечит всех кому это нужно субсидиями. Да, мы уже слышим критику, у нас немного меньше сумма чем в прошлом году. Но хочу заверить, что этих средств вполне достаточно. Критерии не меняются. Наоборот, мы расширили на этот отопительный сезон субсидии для домов семейного типа", - сообщила Маркарова.

Напомним, Минфин обьяснил, как будут верифицировать субсидии.

Как сообщалось, обновленный проект бюджета на 2020 года предусматривает 48 млрд грн на выплату льгот и жилищных субсидий, что на 7 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

В Кабмине рассказали о проверке для предоставления субсидий

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Источник: korrespondent.net