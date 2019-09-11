В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

Германия отмечает 9 ноября важную для истории страны дату - 30 лет назад пала Берлинская стена, которая на протяжении десятилетий разделяла государство на две части.
В столице пройдет целый ряд памятных мероприятий, в том числе возле мемориала на улице Бернауер штрассе, где сохранился отрезок укрепления.
В них примут участие высшее руководство страны, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Ангелу Меркель, а также лидеры стран Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия).
Состоится возложение венков и цветов, в расположенной там же часовне пройдет поминальная служба по погибшим при попытке сбежать из ГДР.
Кульминацией торжеств станет концерт у Бранденбургских ворот, который пройдет вечером. Перед собравшимися выступит Берлинская государственная капелла под руководством Даниэля Баренбойма. С речью к гражданам и гостям обратится глава германского государства.
Как сообщалось, политика президента СССР Михаила Горбачева стала одним из факторов, который привел к объединению Германии.
В Германии не разрешили строительство копии Берлинской стены
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Источник: korrespondent.net
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