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09. 11. 2019

В Украине построят более четырех тысяч километров дорог за год

В течение 2020 года в Украине будут построены новые дороги - более четырех тысяч километров. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала Украина.

По его словам, новое правительство будет использовать дорожный фонд значительно эффективнее.

"Я не хочу, чтобы мы говорили, о каких-то номинальных цифрах. Я хочу, чтобы граждане могли чувствовать, что дороги действительно строятся. Мы совместно с "Укравтодором" за следующий год должны построить более 4 тысяч километров дорог государственного и территориального значения. Я публично даю это обещание", - заявил Криклий.

Накануне Кабмин одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро для развития трансъевропейской транспортной сети.

Ранее Мининфраструктуры показало, на что потратят рекордные 74 млрд гривен. По сравнению с текущим годом, в следующем расходы на инфраструктуру вырастут более чем на треть.

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Источник: korrespondent.net
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