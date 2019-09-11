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09. 11. 2019

Легендарную крымскотатарску активистку отпустили - Чубаров

Ветерена крымскотатарского движения Айше Сеитмуратову, которую ранее задержали российские спецслужбы на админгранице с Крымом, отпустили. Об этом сообщил глава Междлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 82-летняя Айше Сеитмуратова была вынуждена вернуться домой, в Симферополь. Ее российские пограничники не пропустили ночью через административный границу, что разделяет оккупированный Крым от материковой части Украины.

Напомним, накануне вечером Чубаров сообщал о задержании легендарной крымской татарки, которая является советским диссидентом, журналистом, историком и ветераном крымскотатарского национального движения.

Ранее стало известно, что в Крыму найден мертвым пропавший без вести крымский татарин.

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Источник: korrespondent.net
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