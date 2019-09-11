Итоги 08.11: Приезд Джека Ма и срыв отвода войск

Богатейший человек Китая оценил потенциал Украины

Богатейший человек Азии и Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма в пятницу, 8 ноября, выступил на Киевском экономическом форуме, заявив о большом потенциале Украины для развития.

"Такая чудесная комбинация, как эта, не может не работать", – заявил он, отметив среди достоинств Украины плодородную землю, открытых и готовых к изменениям людей, красивых женщин, богатую историю.

Разведение сил в Петровском сорвано

Сепаратисты сорвали разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 8 ноября, в 12.00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения... Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня 30 октября... Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало", - говорится в сообщении.

Украина договорилась о безвизе со страной из Азии

Украина и Монголия подписали соглашение о взаимной отмене виз. Подписание документа состоялось в пятницу, 8 ноября, в посольстве Украины в Варшаве.



Соглашение подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица и посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

Дубневич вышел из СИЗО

Народный депутат Ярослав Дубневич в пятницу, 8 ноября, вышел из СИЗО под залог 90 миллионов гривен.

По решению суда о мере пресечения, Дубневич должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на депутата еще не надели.

Суд ООН обнародовал решение по делу Украина-РФ

Международный суд Организации Объединенных Наций вынес свое решение по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение после оглашения было опубликовано на сайте суда.

Так, решение суда размещено на 50 страницах. Судья Абдулкави Ахмед Юсуф оглашал решение более 55 минут.

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Источник: korrespondent.net