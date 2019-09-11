Блумберг официально вступил в предвыборную гонку США

Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал в пятницу, 9 ноября, документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама. Об этом сообщается на сайте представительства Демпартии в Алабаме.

Первичные выборы в Алабаме назначены на 3 марта 2020 года. На них будут выбраны 52 делегата на Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах.

Блумберг с 2002 по 2013 год занимал должность мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей Bloomberg. Миллиардер считается одним из самых богатых людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает 52 млрд долларов.

Ранее Блумберг исключал возможность участия в предвыборной кампании, однако, как отмечает издание AP, в течение последних нескольких недель провел консультации с видными функционерами Демократической партии, в ходе которых были озвучены опасения относительно устойчивости популярности нынешнего лидера предвыборной гонки среди демократов - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Если Блумберг вступит в предвыборную гонку, то это окажет сильное влияние на других претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демпартии всего за три месяца до официального начала предвыборной кампании", - отметил агентство АP.

Решение Блумберга подать документы на регистрацию кандидатом на первичных выборах именно в Алабаме связано с тем, что в этом штате 8 ноября заканчивается прием документов от участников предвыборной гонки. По данным газеты The New York Times, помощники Блумберга на следующей неделе могут подать документы на регистрацию его в качестве кандидата на первичных выборах в штатах Нью-Гэмпшир и Арканзас.

Сейчас в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 участвуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулса Хаббард.

Старт предвыборной кампании в США будет дан через 12 недель - 3 февраля - в штате Айова.

Имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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Источник: korrespondent.net