На Донбассе ранен украинский военный

В течение минувших суток на Донбассе был ранен один военный из состава операции Объединенных сил и умер в больнице раненный накануне другой украинский военнослужащий. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает пресс-центр ООС.

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись недалеко от Водяного, у Лебединского, Гнутового, Орехового, Луганского, Золотого, Зализного, дважды неподалеку Зайцевого, Пивденного, Крымского.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировали.

Напомним, за сутки 7 ноября, сепаратисты 20 раз обстреливали позиции украинских военных. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net