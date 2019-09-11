Землетрясение в Иране: количество пострадавших перевалило за 500

Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в ночь на пятницу на северо-западе Ирана, достигло 529, передает агентство IRNA со ссылкой на медиков.

Изначально сообщалось, что не менее трех человек погибли, еще 20 пострадали. Были зафиксированы разрушения в ряде населенных пунктов.

Глава центра по медицинской помощи и борьбе с чрезвычайными ситуациями в провинции Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани заявил, что в результате землетрясения погибли пять человек и 529 получили ранения, из них 31 был госпитализирован, остальные получили амбулаторное лечение и были выписаны.

По его словам, все больницы провинции готовы принять пострадавших.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан.

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Источник: korrespondent.net