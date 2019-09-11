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09. 11. 2019

В Канаде ограничили использование английского

В канадской провинции Квебек государственные услуги будут предоставляться исключительно на французском языке. Об этом объявил премьер-министр провинции Франсуа Легольт, сообщает в субботу, 9 ноября, Укринформ.

"Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем уважать их. Если же вы - новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски", - сказал Легольт.

Он добавил, что для обеспечения исполнения этого решения правительству Квебека не нужно вносить законодательные изменения, достаточно применять уже принятые нормы закона №101, которые устанавливают правила использования языков на территории провинции.

Таким образом Легольт прокомментировал слова министра иммиграции Квебека Саймона Джолин-Баретта, который ранее заявил о том, что вскоре вся коммуникация квебекцев с провинциальными органами власти будет происходить только на французском языке. Исключения будут сделаны только для представителей коренных народов и потомков тех, кто учился в англоязычной среде. Ранее в большинстве случаев квебекцы могли свободно выбирать между английским и французским.

Это решение было жестко раскритиковано представителями оппозиционных партий.

Отметим, что на федеральном уровне Канада - двуязычная страна, поэтому все услуги и информацию от центрального правительства канадцы могут получать на английском или французском языках. В тоже время канадские провинции и территории имеют право самостоятельно выбирать свой официальный язык и в случае Квебека им является только французский. Провинция имеет многочисленное англоязычное меньшинство, но придает большое значение знанию языков при отборе новых иммигрантов.

Ранее Макрон предлагал сделать французский язык основным в ЕС после выхода Британии из ЕС.

Перед этим из-за плохого знания английского, Макрон попал в курьезную ситуацию, назвав жену премьера Австралии "вкусненькой".

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Источник: korrespondent.net
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