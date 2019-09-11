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09. 11. 2019

Две лодки столкнулись в Одесской области, есть жертва

В Одесской области вечером в пятницу, 8 ноября, в результате столкновения двух рыбацких лодок погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительным данным, столкновение лодок произошло из-за ограниченной видимости в тумане, а также из-за отсутствия осветительных огней на одном из них.

В результате столкновения плавсредств один из рыбаков погиб, еще один был травмирован. Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушениях правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Cмотрите фотогалерею: Две лодки столкнулись в Одесской области, есть жертва

Напомним, в Полтавской области перевернулась лодка, искали четырех человек. Ранее на том же месте в Полтавской области перевернулась лодка с рыбаками. Трое рыбаков выпали из лодки на реке Днепр, один из них утонул, а двух удалось спасти.

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Источник: korrespondent.net
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