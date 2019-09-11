Премьер назвал компанию из топ-списка приватизации

Энергогенерирующая компания ПАО Центрэнерго находится в топ-приоритете Кабинета министров Украины относительно "большой" приватизации, сообщил в субботу, 9 ноября, премьер-министр Алексей Горчарук, передает Интерфакс-Украина.

"Центрэнерго у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок", - сказал Горчарук в ходе Киевского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что в настоящее время Фонд государственного имущества готовит компанию к приватизации.

"Там (в ФГИ – ред.) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", - подчеркнул Горчарук.

Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу Цэнтрэнерго в 2021 году.

Ранее нардеп Михаил Бондарь обратился в НАБУ с требованием проверить наличие преступной схемы в Центрэнерго с целью доведения предприятия до банкротства.

Напомним, в мае суд запретил Фонду госимущества проводить приватизацию Центрэнерго.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net