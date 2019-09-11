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09. 11. 2019

Рецидивист сбежал из-под конвоя в Луганской области

В Луганской области во время конвоирования в следственный изолятор временного содержания сбежал подозреваемый. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Сообщается, что Вадим Байдак сбежал 8 ноября, когда его пытались доставить в СИЗО города Старобельск. Мужчина подозревается в грабеже. В полиции отметили, что подозреваемый ранее был судим.

"Новоайдарским отделом полиции ГУНП в Луганской области разыскивается Байдак Вадим Дмитриевич, 07.09.1997, который 08.11.2019 года во время конвоирования в изолятор временного содержания города Старобельск совершил побег из-под стражи. Был одет: светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки. Приметы: волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, имеет темный цвет кожи", - говорится в сообщении.

В полиции просят всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, сообщить о его местонахождение правоохранителей.

Несколькими днями ранее стало известно, что в Киевской области разыскивают 51-летнего гражданина РФ, который сбежал из-под стражи во время доставки его из аэропорта Борисполь в изолятор временного содержания. Россиянин находился в международном розыске за совершение ряда преступлений, в том числе и на родине. Вскоре его задержал спецназ.

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Источник: korrespondent.net
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