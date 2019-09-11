Американцу в McDonald's насыпали марихуану в чай

В американском штате Южная Каролина 24-летнему мудчине в McDonald's насыпали в зеленый чай марихуану. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает Fox News.

По словам молодого человека, после того, как он отпил напиток, он почувствовал, что полетел "воздушным змеем".

Американец заказал McNuggets с 10 кусочками курицы, двойной чизбургер и сладкий час со льдом и дополнительной порцией лимона (extra lemon). Мужчина предполагает, что работники заведения ошибочно восприняли "extra lemon" за уличное название наркотика. Он заявил, что нашел три пакетика марихуаны в чашке с чаем, но сразу не понял, что это – наркотик. Потому что до этого мужчина никогда не употреблял марихуану и не знал, какой у нее вкус.

В панике американец позвонил работодателю и отцу. Сейчас делом занимается полиция.

"Нашим приоритетом всегда была и остается безопасность и благосостояние наших клиентов. Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами относительно обоснованности всех претензий", – сообщили телеканалу в компании.

Ранее сообщалось, что в США более полтысячи людей отравились салатами из McDonald's.

Также сообщалось, что у McDonald's появится искуственный интеллект. Компания приобретает стартап, занимающийся технологиями, которые позволяют автоматически выбирать контент для показа на экранах в заведениях.

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Источник: korrespondent.net