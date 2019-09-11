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09. 11. 2019

В РФ прокомментировали разведение сил на Донбассе

Россия приветствует отвод сил Украины и так называемой "ДНР" на линии соприкосновения в районе Петровского. Об этом в субботу, 9 ноября, заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского. Сейчас военные отходят на другие позиции.

Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.

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Источник: korrespondent.net
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