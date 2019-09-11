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09. 11. 2019

В Авдеевке обнаружили тайник с гранатометами

В городе Авдеевка правоохранители обнаружили на территории бывшего учебного комбината арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в субботу, 9 ноября.

"Во время проверки правоохранители выяснили, что 33-летний житель Авдеевки в 2014 году на окраине города нашел боеприпасы и спрятал их на территории здания бывшего учебного комбината. В дальнейшем злоумышленник планировал опасные предметы сбыть", – говорится в сообщении.

Отмечается, что были изъяты четыре гранатомета РПГ-26, три гранатомета РПГ-22, шесть гранат РГД-5 с запалами и 1200 патронов разного калибра.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Авдеевке обнаружили тайник с гранатометами

Ранее в Киеве задержали мужчину, который торговал оружием. У него в машине нашли два пистолета и около сотни патронов.

Также сотрудники полиции изъяли ящик гранат у жителя Краматорска, который якобы "выловил" боеприпасы с помощью магнита в реке.

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Источник: korrespondent.net
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