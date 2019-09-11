Лента RSS
Подписаться на ленту
09 ноября 2019, суббота, 18:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
09. 11. 2019

В Польше по запросу РФ задержан ветеран АТО

В Польше по запросу Российской Федерации задержан украинский активист, ветеран АТО на Донбассе, сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook в субботу, 9 ноября.

По ее словам, Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск в Польше.

"По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", – написала омбудсмен.

Денисова обратилась в МИД Украины с призывом максимально способствовать освобождению Игоря Мазура.

Накануне в Крыму задержали 82-летнюю Айше Сеитмуратову – легендарную крымскую татарку, которая является советским диссидентом, журналистом, историком и ветераном крымскотатарского национального движения. Позже ночью ее отпустили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.