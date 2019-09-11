В Польше по запросу РФ задержан ветеран АТО

В Польше по запросу Российской Федерации задержан украинский активист, ветеран АТО на Донбассе, сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook в субботу, 9 ноября.

По ее словам, Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск в Польше.

"По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", – написала омбудсмен.

Денисова обратилась в МИД Украины с призывом максимально способствовать освобождению Игоря Мазура.

Накануне в Крыму задержали 82-летнюю Айше Сеитмуратову – легендарную крымскую татарку, которая является советским диссидентом, журналистом, историком и ветераном крымскотатарского национального движения. Позже ночью ее отпустили.

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Источник: korrespondent.net