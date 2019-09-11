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09. 11. 2019

В Кропивницком полицейский сбил пешехода насмерть

В Кропивницком сотрудник полиции совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в субботу, 9 ноября.

"По предварительной информации, полицейский, находясь за рулем собственного автомобиля марки Opel Astra, на одной из улиц города Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении", – говорится в сообщении.

В Нацполиции утверждают, что работник полиции находился вне службы и был трезв. При этом свидетели сообщают, что погибший переходил дорогу в неустановленном месте вне пешеходного перехода.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч.1 ст.286 УК Украины). В случае доказательства вины, копу грозит лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 30 октября в Кропивницком водитель грузовика DAF XF врезался в автомобиль патрульных. Тогда двое полицейских получили травмы.

Ранее в Николаеве патрульные на Opel Vectra врезались в столб на Богоявленском проспекте. Один из них погиб, второй был госпитализирован.

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Источник: korrespondent.net
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