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09. 11. 2019

В "ДНР" заявили о выводе сил из Петровского

Сепаратисты "ДНР" завершили вывод своих сил из Петровского – участка разведения сил и средств в Донецкой области. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в субботу, 9 ноября.

"Ввиду незначительных нарушений с нашей стороны, вывод личного состава "Народной милиции" "ДНР" сегодня полностью был завершен к 15:00. По сообщению наблюдателей Миссии, украинская сторона также заявила о завершении практических мероприятий на сегодняшний день. Однако им потребуется еще два дня на устранение всех нарушений", – говорится в сообщении.

В "ДНР" утверждают, что вывели из Петровского 14 человек личного состава, один автоматический гранатомет станковый и один крупнокалиберный пулемет.

Cмотрите фотогалерею: В "ДНР" заявили о выводе сил из Петровского

Напомним, сегодня в полдень в районе Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств.

В штабе ООС заявили, что военные вернутся на позиции в случае нарушения сепаратистами договоренностей.

В целом на разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки выделено трое суток, затем начнется разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

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Источник: korrespondent.net
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