Под Киевом предотвратили заказное убийство

В Киевской области правоохранители предотвратили совершение заказного убийства. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 9 ноября.

Так, правоохранители установили, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов.

Для реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти четыре тысячи долларов.

Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более шести тысяч долларов.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по статье о подготовке к совершению умышленного убийства на заказ (ч.1 ст.14 п.11 ч.2 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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Ранее в Запорожье полиция предотвратила заказное убийство на почве ревности. Во время спецоперации правоохранители задержали заказчика.

Также СБУ предупредила убийство бизнесмена из Херсона, которого пытался "заказать" его бывший компаньон.

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Источник: korrespondent.net