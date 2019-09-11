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09. 11. 2019

В Луганской области задержали сбежавшего рецидивиста

Сотрудники полиции задержали Вадима Байдака, который сбежал во время конвоирования в СИЗО. Об этом сообщает управление Нацполиции в Луганской области в субботу, 9 ноября.

Отмечается, что беглеца обнаружили в заброшенном нежилом доме в селе Спеваковка Новоайдарского района, где он скрывался.

Теперь Байдак будет отвечать согласно законодательству Украины за побег из-под стражи (ст.393 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Ранее в субботу стало известно, что на Луганщине сбежал из-под стражи 22-летний рецидивист Вадим Байдак.

Также на этой неделе в Киевской области спецназ задержал 51-летнего гражданина РФ. Он сбежал во время доставки из аэропорта Борисполь в изолятор временного содержания.

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Источник: korrespondent.net
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