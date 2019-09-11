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09. 11. 2019

ОБСЕ подтвердила разведение сил у Петровского

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в районе населенного пункта Петровское. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ в субботу, 9 ноября.

"Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке в районе Петровского. Патрули СММ, находившиеся около участка разведения, видели, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования запустили осветительные ракеты в знак готовности к разведению сил и средств", – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали, "как военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований покидали участок разведения вместе с вооружением".

Миссия продолжит осуществлять мониторинг и верификацию процесса разведения.

Глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал факт начала отведения сил в районе Петровского.

"Были размещены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты, – отметил он. – Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие".

Напомним, сегодня в полдень в районе Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств.

В штабе ООС заявили, что военные вернутся на позиции в случае нарушения сепаратистами договоренностей.

В целом на разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки выделено трое суток, затем начнется разминирование, которое будет продолжаться 25 суток. В "ДНР" утверждают, что уже вывели своих военных из Петровского.

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Источник: korrespondent.net
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