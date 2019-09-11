Следователи Государственного бюро расследований расследуют факт возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной фискальной службы в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в субботу, 9 ноября.

Отмечается, что при проверке производителя табачной продукции работники налоговой якобы не заметили уклонения от уплаты акцизного налога на сумму 1 млн 637 тыс. гривен.

В связи с этим прошли обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и по месту ведения хозяйственной деятельности предприятия. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура.

Квалификация уголовного производства: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса).

Cмотрите фотогалерею: Налоговики "не заметили" неуплату акциза на 1,6 млн – ГБР

Ранее СБУ заявила, что экс-чиновники Киевской ОГА украли из бюджета более 200 млн гривен. Бывшие чиновники незаконно обогащались на аренде столичной недвижимости в центре.

Также ранее был задержан эксзамглавы Министерства экономики, который наживался на убыточных для страны контрактах.

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Источник: korrespondent.net