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09. 11. 2019

Аваков отреагировал на задержание ветерана АТО в Польше

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Россия в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 9 ноября.

Таким образом Аваков прокомментировал задержание польскими силовиками на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск украинского активиста, участника АТО Игоря Мазура.

По словам Авакова, в РФ возбуждены статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате этого погибли и тяжело травмированы несколько российских военнослужащих", – отметил Аваков.

Министр подчеркнул, что основанием для задержания стало опубликованное РФ в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Аваков отметил, что МВД Украины "немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке РФ неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины, а также компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства".

"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которая полностью сфабрикованным в угоду Кремлю", – резюмировал Аваков.

Напомним, о задержании Игоря Мазура сообщила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, уже на следующей неделе в городе Холм будет решаться вопрос о заключении украинца под стражу с целью экстрадиции в Россию.

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Источник: korrespondent.net
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