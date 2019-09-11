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09. 11. 2019

На Донбассе за день 11 обстрелов, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 9 ноября.

Отмечается, что враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы позиций ВСУ фиксировались в районе населенных пунктов Майорск, Новолуганское, Крымское, Водяное (три раза), Невельское, Красногоровке, Березовое, Талаковка и Пески.

Напомним, за сутки 8 ноября сепаратисты 11 раз обстреливали позиции украинских военных. Тогда один боец ВСУ был ранен и еще один умер от ран в больнице.

Как сообщалось, 9 ноября в полдень в районе Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств. В штабе ООС заявили, что военные вернутся на позиции в случае нарушения сепаратистами договоренностей.

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Источник: korrespondent.net
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