Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2019, воскресенье, 00:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
10. 11. 2019

Появилось видео загоревшегося украинского самолета в Египте


В Сети появилось видео загоревшегося украинского самолета в аэропорту Египта. Шасси самолета авиакомпании SkyUp загорелось при посадке в аэропорту Шарм-эш-Шейха в субботу, 9 ноября.

По данным министерства гражданской авиации Египта, причиной пожара стала утечка масла из гидравлической системы.
 
В результате загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья. Экстренные службы оперативно потушили возгорание. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.


Небольшой самолет упал на дом в Калифорнии

Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.