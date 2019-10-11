Появилось видео загоревшегося украинского самолета в Египте

В Сети появилось видео загоревшегося украинского самолета в аэропорту Египта. Шасси самолета авиакомпании SkyUp загорелось при посадке в аэропорту Шарм-эш-Шейха в субботу, 9 ноября.
По данным министерства гражданской авиации Египта, причиной пожара стала утечка масла из гидравлической системы.
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Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.
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Источник: korrespondent.net
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